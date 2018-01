1&1: Neue IPTV-Angebote nichts für Fußballfans

Bisher setzte der IPTV-Anbieter 1&1 bei seinen Fernsehangeboten auf die Dienste seines Mitbewerbers und bot Entertain-TV-Pakete der Telekom an. Diese Partnerschaft endet nun allerdings.



Wer seit Ende Dezember beim Anbieter 1&1 zusätzlich zu DSL auch ein IPTV-Angebot buchen möchte, muss auf ein neues Angebot zurückgreifen. Denn während der Anbieter bisher Entertain TV der Telekom für seine Kunden bereitstellte, setzt man ab sofort auf einen eigenen, cloudbasierten Dienst. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem OTT-Anbieter Zattoo bereitgestellt und setzt auf Boxen aus dem Hause Abox.