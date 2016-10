1-2-3.tv verlängert Satellitenverbreitung in SD

Während hierzulande schon das UHD-Zeitalter begonnen hat, gehört SD in einigen Wohnzimmer immer noch zum Standard. So verlängerte 1-2-3.tv seine Verbreitung in SD über Satellit mit MX1.



Der Shopping-Kanal 1-2-3.tv setzt seine bisherige Strategie fort und wird auch weiterhin seine Waren über Satellit feilbieten. Den entsprechenden Vertrag mit MX1, das aus der Fusion von SES Platform Services, einer hundertprozentigen Tochter von SES, und des Mediendienstleisters RR Media hervorging, hat der Veranstalter nun verlängert. Die Vertragsverlängerung gaben beide Unternehmen am Freitag bekannt. Meldungen zu diesem Thema

Die Vereinbarung umfasst dabei die Verbreitung von 1-2-3.tv in Standard-Qualität und via Online-Streaming. "Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung des SD-Signals von 1-2-3.tv", sagte Christoph Mühleib, Vice President Sales und Marketing DACH SES. "Sie ist ein klares Zeichen: TV im SD-Standard bleibt noch lange ein notwendiges Angebot angesichts der realen Empfangssituation in den deutschen Haushalten." Iris Ostermaier CEO / Geschäftsführerin 1-2-3.tv GmbH, ergänzt: "MX1 bietet unserem Sender maximale Reichweite durch die parallele Verbreitung über Satellit in HD und SD und das Hosting unseres Online-Streams."



In HD war 1-2-3.tv über die beliebte Astra-Satellitenposition 19,2 Grad Ost vor knapp dreieinhalb Jahren gestartet. Dennoch hält der Sender weiterhin an der SD-Abstrahlung fest, wie die Vertragsverlängerung mit MX1 beweist.