1,7 Millionen Euro Fehlbetrag im SR-Wirtschaftsplan für 2019

Der Rundfunkrat des Saarländischer Rundfunks (SR) hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 gestern verabschiedet. Demnach erwartet der SR im kommenden Jahr einen planmäßigen Fehlbetrag von 1,7 Millionen Euro.



Der Wirtschaftsplan des SR weist Aufwendungen von 128,2 Millionen Euro auf und erwartet Erträge in Höhe von 126,5 Millionen Euro. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Zweitwohnungen vom Rundfunkbeitrag befreit sind, werden die Einnahmen des SR geschmälert.