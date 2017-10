1 Mio. Euro Belohnung: Sat.1 sucht besten Gründer

1 Million Euro winken Deutschlands bestem Gründer. In einem Wettstreit versucht Carsten Maschmeyer herauszufinden, wer über die besten Ideen und die geeigneten Fähigkeiten verfügt.



Das Gründen einer eigenen Unternehmung liegt doch weiterhin voll im Trend. Man muss sich nur mal die Quoten anschauen, die der Sender Vox mit seinem Format "Die Höhle der Löwen" einfährt. Diesen Trend will sich auch Sat. 1 nicht länger entgehen lassen und setzt deshalb auf "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?".