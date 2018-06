1. Runde im DFB-Pokal: ARD zeigt BVB in Fürth live

Die erste Runde im DFB-Pokal wurde noch vor der WM ausgelost. Nun steht auch fest, welches Spiel die ARD live zeigen wird.



Am Sonntag den 19. August empfängt die Spielvereinigung aus Fürth Borussia Dortmund zum ersten Free-TV-Livespiel der Pokalsaison. Anstoß st um 20.45 Uhr. Die ARD wird im Laufe des Wettbewerbs wie gehabt insgesamt neun Partien live übertragen.