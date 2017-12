10 Jahre "ARD Radio Tatort": Sondersendung im Januar

Der "ARD Radio Tatort" feiert nächstes Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Um das zu würdigen, gibt es im Januar eine Sondersendung.



Als der Zusammenschluss der deutschlandweiten Hörspielabteilungen der ARD im Januar 2008 begann, hat wohl niemand damit gerechnet, dass der "ARD Radio Tatort" einmal so erfolgreich sein wird und vor allem nicht so lang bleiben würde.