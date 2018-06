10 Jahre App Store: Spannende Zahlen zum Geburtstag

Apps machen dem Nutzer meist das Leben leichter, manche spähen jedoch auch aus. Vor zehn Jahren war so etwas kaum denkbar, Anwendungen kommerziell kaum erwerbbar. Dann kam Apple - etwas früher als Google - mit seinem App Store um die Ecke.



Was sicherlich viele nicht mehr auf dem Schirm haben: Die ersten Smartphones kamen lange ohne Apps aus und lange vor Apples und Googles Plattformen zum Verkauf von Anwendungen auf den Markt. Von 3G mal ganz zu schweigen!



Erst mehr als ein Jahr nach Release des iPhones ging der App Store im Juli 2008 an den Start. Dessen baldiges zehnjähriges Jubiläum liefert natürlich auch spannende Statistiken.