10 Jahre BLU-RAY MAGAZIN – Einladung zur (Dead-)Pool-Party

Passend zum zehnjährigen Bestehen des BLU-RAY MAGAZINs gratuliert Marvels bestaussehender Superheld Deadpool mit einer einzigartigen Postkarte im A6-Format, die die Fans direkt auf dem Cover der prall gefüllten Jubiläums-Ausgabe finden werden.

Im Heft selbst sorgt eine extragroße Story für intime Einblicke in das Leben des rotgekleideten Genies. Haben Sie im Film das "Heilmittel gegen Blindheit" entdeckt, das bereits in Teil 1 Erwähnung fand? Oder den Schwenk zum Domino-Erfinder Rob Liefeld, der einfach keine Füße zeichnen kann? Haben Sie Matt Damon im Film entdeckt? Oder die Anspielungen auf "John Wick", an dem Regisseur David Leitch ebenfalls beteiligt war? Es gibt viel zu entdecken im Kinocut sowie im Super-Duper-Cut von "Deadpool 2", die wir Ihnen im Heft vorstellen.



Doch "Deadpool 2" rockt die Geburtstagsparty selbstverständlich nicht alleine, weshalb es ein mehrteiliges Jubiläums-Spezial im Heft gibt – sozusagen ein "Best Of" der letzten 10 Jahre, mit zahlreichen Star-Interviews unter anderem mit Daniel Craig, Jeff Bridges, Emilia Clarke, Joss Whedon, James Cameron, Hugh Jackman, Benedict Cumberbatch und vielen mehr.

Die Leser können unter anderem in der Cover-Galerie in alten Zeiten schwelgen und mit ihrem Fan-Wissen am Jubiläums-Gewinnspiel teilnehmen, das besonders für Film-Liebhaber attraktive Preise bereit hält. In "Outrage Coda" zeigt Takeshi Kitano erneut, wie man einen anständigen Yakuza-Streifen inszeniert, während sein Kollege Clint Eastwood in "15:17 To Paris" ein Experiment wagt.



Wir schauen uns sowohl bewährte Hollywood-Kost, wie etwa "Avengers Infinity War", "Rampage", "Death Wish" und "Peter Hase" an, als auch komplette Neuentdeckungen wie "The Endless", "Cold Skin", "Lady Bird", "Game Night", "A Quiet Place", "Revenge" und "Ghost Stories".



Neben den Spezialthemen erwartet Sie natürlich wie immer eine Fülle aktueller Blu-ray- und UHD-Blu-ray-Besprechungen, die mit einem besonders hohen Qualitätsanspruch verfasst und gestaltet wurden.







Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 08/2018, das überall am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen sowie als Abo erhältlich ist.





