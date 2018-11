"10 Jahre Family TV" – Senderchef moderiert Marathon-Show

"Geh Aufs Ganze"-Legende Jörg Draeger durfte bereits die Show zum halbrunden Senderjubiläum moderieren. Nun übernimmt Senderchef Timo C. Storost die Gastgeberrolle in der vierstündigen Live-Gala zum zehnjährigen Geburstag von Family TV.



Bereits seit Wochen dreht Family TV in diversen deutschen Städten, um für die Jubiläums-Show "10 Jahre Family TV" einen bunten Blumenstrauß aus Einspielern aufbieten zu können.