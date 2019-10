10 Jahre ZDFneo: Morgen großes Jubiläums-"Neo Magazin Royale"

Der Mainzer Digitalkanal feiert seinen runden Geburtstag morgen Abend mit einer Jubiläumsausgabe von "Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann". Zu Gast im Studio ist Oliver Welke von der "heute-show".



Vor zehn Jahren erblickte ZDFneo das Licht der Welt. Doch was wäre, wenn der ZDF-Digitalkanal nie gegründet worden wäre? Ist eine eine Welt ohne ZDFneo überhaupt vorstellbar? Diesen Fragen geht Moderator Jan Böhmermann am Abend des Reformationstags in gewohnt augenzwinkernder Art und Weise nach.