10 Jahre ein Duo-Jubiläum für Schöneberger und Meyer-Burckhardt

Als Ehepaar könnten Barbara Schöneberger (43) und Hubertus Meyer-Burckhardt (61) jetzt Jubiläen wie Rosen- oder Hölzerne Hochzeit begehen. Zehn Jahre lang moderieren sie gemeinsam die "NDR Talk Show". Als ungleiches Paar - "Blondes Gift" an der Seite von "Talk-Grandseigneur" - waren sie damals angetreten. Die schlagfertige Moderatorin und der erfahrene TV-Gastgeber sprachen von "Liebe auf den ersten Blick", Wunschpartner seien sie beide füreinander gewesen. Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach ihrer Premiere (18. Januar 2008) wird am Freitag (19. Januar/22 Uhr) mit einer neuen Ausgabe des NDR-Klassikers das Jubiläum gefeiert.