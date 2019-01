100 Jahre Weimarer Republik: MDR-Reihe zum Thema Demokratie

Nicht nur das Frauenwahlrecht ist 100 Jahre alt, sondern auch die Weimarer Verfassung. Der MDR widmet sich dem Jubiläum mit seinen Hörfunk- und Fernsehprogrammen ausführlich.



"Es geht um Demokratie!" heißt die neue Programmreihe vom MDR. Anlass ist das 100. Jubiläum der Weimarer Verfassung. Hierzu sendet der Mitteldeutsche Rundfunk in Fernsehen, Radio und Internet verschiedene Sondersendungen.