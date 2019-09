100. NFL-Saison startet bei ProSieben-Sendern und DAZN

Mit der Übertragung des Saisonauftaktspiels zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears startet der TV-Sender ProSieben in der Nacht auf Freitag ab 2.20 Uhr die Übertragungen der 100. Saison der American-Football-Liga NFL.



Der Münchner Sender hat sich auch die Rechte für das Finale, den Super Bowl, am 2. Februar 2020 aus dem Hard Rock Stadium in Miami gesichert.