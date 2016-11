1000 Folgen: Der "Tigerenten Club" feiert Jubiläum

Der "Tigerenten Club" feiert Jubiläum. Die nunmehr 1000. Folge steht an und zu dieser Feier lädt das Kinderformat zahlreiche Stars nach Göppingen ein.



Am Sonntag zeigt das Erste ab 7.10 Uhr die Jubiläumsepisode des "Tigerenten Club". Eine besondere Folge für das Kinderformat, denn dieses feiert seine 1000. Sendung. Zur Feier des Tages lädt der "Tigerenten Club", der 1996 zum ersten Mal auf Sendung ging, zahlreiche Stars in den Göppinger Stauferpark ein.