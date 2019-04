1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte auf Sky und RTL

Mercedes hätte nicht besser in die Saison starten können. Mit zwei Doppelsiegen stehen sie da, wo sie sich auch selber sehen: an der Spitze. RTL und Sky sind dieses Wochenende live dabei, wenn es zum 1000. Mal auf die Strecke geht.



Die Gefühlslage bei Ferrari dürfte eine Andere als beim Serien-Champion der letzten Jahre aus Stuttgart sein. Sowohl der Grand Prix von Australien als auch der von Bahrain endeten mit ziemlich enttäuschenden Ergebnissen.