1000. "Tatort": Darsteller Milberg wurde mit Waffe bedroht

In der 1000. Folge des "Tatort" ermitteln Maria Furtwängler und Axel Milberg gemeinsam, im Interview erklären die Schauspieler, welche Erinnerungen sie an die erste Episode der ARD-Krimireihe haben.



Als "Tatort"-Kommissare Lindholm aus Hannover und Borowski aus Kiel ermitteln sie im 1000. Film der ARD-Kultreihe erstmals gemeinsam. Die Jubiläums-Episode heißt wie die allererste von 1970 - "Taxi nach Leipzig". Im Auto erleben Maria Furtwängler und Axel Milberg am Sonntag ab 20.15 Uhr einen Höllentrip. Privat treffen beide längst oft zusammen. "Maria und ich kennen uns seit Mitte der achtziger Jahre", erzählt Milberg (60) im Interview der beiden in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Ich hatte eine Episoden-Hauptrolle in der Serie 'Eine glückliche Familie', worin sie die Tochter Katja spielte." Und seit Anfang der Neunziger ist Furtwängler (50) die beste Freundin von Milbergs Frau Judith, einer Designerin.



Erinnern Sie sich, wann Sie die legendäre Folge eins erstmals gesehen haben? Und spielt die "Tatort"-Tradition für Sie beide überhaupt eine Rolle – oder ist Ihr Zugang ganz heutig?