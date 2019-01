11 Stunden Mercedes-Benz Junior Cup live auf Sport1

Am Wochenende zeigt Sport1 umfangreiche Live-Bilder vom wichtigsten Junioren-Turnier des deutschen Fußballs. Aber auch die Senioren von den Traditionsmannschaften sind im Programm.



Der Mercedes-Benz Junior Cup ist erneut hochkarätig besetzt. In Gruppe A sind der FC Bayern München, SK Rapid Wien, Hertha BSC und die Glasgow Rangers vertreten. In Gruppe B spielen der FC Liverpool, Atlanta United, der FC Schalke 04 sowie der VfB Stuttgart. Im Vorjahr holte der Nachwuchs von Hertha BSC die begehrte Trophäe.



Insgesamt sind mittlerweile 97 Talente, die im Sindelfinger Glaspalast gezaubert haben, später Nationalspieler geworden, unter vielen anderen zum Beispiel Manuel Neuer (2003), Mesut Özil (2006) und Kevin Prince Boateng (2004).