110 von 138 Spielen der Champions League auf DAZN

DAZN zeigt 84 von 96 Spielen in der UEFA Champions League Gruppenphase live und exklusiv in voller Länge. Insgesamt gibt es 110 UEFA Champions League Spiele zu sehen.



Nach der Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League Saison kämpfen ab dem 18. September 32 Teams in acht Gruppen um den wichtigsten Titel im europäischen Klubfußball. DAZN zeigt ab dieser Saison 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League als Sublizenznehmer von Sky live, davon alleine in der Gruppenphase 84 von 96 Spielen live und exklusiv in voller Länge.