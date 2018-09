12 Stunden TV-Marathon auf Arte

Der Kultursender Arte zeigt einen zwölfstündigen TV-Marathon über den Äquator. Am 22. September geht es los.



Bald ist der Tag der Tagundnachtgleiche. Welches Datum wäre besser geeignet für eine Hommage an den Äquator, der auf 40 000 Kilometern die Nord- und die Südhälfte der Erde exakt trennt? Das dachten sich vermutlich die Programmplaner von Arte. Der Kultursender sendet daher am 22. September (8.40 Uhr) die zwölfteilige Dokumentation "Äquator - Die Linie des Lebens" - einen fast zwölfstündigen TV-Marathon.