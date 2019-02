12 von 16 Grimme-Preisen gehen an die ARD

Die Grimme-Preise sind nicht mit viel Geld verbunden, unter Fernsehleuten aber sehr begehrt: Die Grimme-Preise. Am Dienstag gab das Grimme-Institut bekannt, welche Produktionen in diesem Jahr als vorbildlich ausgezeichnet werden.



Auch diesem Jahr galt wieder: Kein Grimme-Preis ohne Jan Böhmermann. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Moderator und Fernsehmacher und sein Team erhalten die begehrte Fernsehauszeichnung in diesem Jahr für "Lass dich überwachen! – Die Prism Is A Dancer Show" (ZDF/ZDFneo) zum Umgang mit persönlichen Daten im Internet.



Insgesamt zeichnet das Grimme-Institut in diesem Jahr erneut 16 Produktionen und herausragende Leistungen im Fernehen aus. Von ihnen sind 13 den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zuzuordnen, davon 12 allein an ARD-Sender. 3 weitere gingen an privaten Anbieter und Sendeanstalten. Darunter sind zwei Serien und ein Show-Format:



"Hackerville" (HBO Europe/TNT Serie), "Beat" (Amazon Prime Video) und "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag".