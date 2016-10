120 Spiele der NBA live auf Sport 1 US

Drei NBA-Spiele pro Woche: Sport 1 US zeigt in der Saison 2016/17 bis zu 120 Spiele der Regular Season, der Playoffs und der NBA Finals.



Sport 1 US überträgt in der NBA-Saison 2016/17 bis zu 120 Spiele live. Drei Spiele pro Woche werden dann bei dem Sender zu sehen sein. In den Playoffs präsentiert Sport 1 US sogar bis zu vier Partien pro Woche sowie alle Spiele der Conference Finals und der NBA Finals 2017. Auch das NBA All Star Weekend, das vom 17. bis zum 19. Februar 2017 in New Orleans stattfindet, wird live auf Sport 1 US übertragen.