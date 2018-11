122 Jahre alte bedeutsame Filmszene aus Köln aufgetaucht

Sensationsfund im Ausland - Eine wiederentdeckte Kölner Filmszene aus dem Jahr 1896 ist Experten zufolge ein bedeutendes Stück Filmgeschichte.



Die in einem französischen Archiv aufgetauchte Rolle enthalte die erste Sequenz der Filmgeschichte, die aus drei Kameraperspektiven gedreht worden sei, teilte der Kölner Filmemacher Hermann Rheindorf am Dienstag mit. Martin Koerber von der Deutschen Kinemathek in Berlin bestätigte die Angaben auf Anfrage.