14. Bundesligaspieltag auf Sky und Eurosport 2 HD Xtra

Nach dem dramatischen Ruhrpottderby am vorigen Sonnabend muss der BVB in Leverkusen antreten und FC Schalke empfängt die sieglosen Kölner. Spannung ist in dieser Saison garantiert, da den Tabellenzehnten vom Tabellenführer nur zehn Punkte trennen.



Und am Sonnabend könnte Hannover 96 diese Lücke noch kleiner werden lassen, wenn sie bei den Bayern gewinnen, auch wenn der Aufsteiger zugegebenermaßen nur Außenseiterchancen im Gepäck hat. Sky berichtet auch an diesem Wochenende wieder 14 Stunden live von acht Partien.