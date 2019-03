14-jährige Haftstrafe für Chinas ehemals obersten Internetzensor

Chinas früherer oberster Internetwächter Lu Wei ist wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.



Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, habe der 59-Jährige das Urteil des Mittleren Volksgerichts der ostchinesischen Stadt Ningbo akzeptiert und werde nicht in Berufung gehen.