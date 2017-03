150. Revierderby Schalke gegen BVB live auf Sky

Die Länderspielpause ist vorbei, Poldi verabschiedet - dann ist ja alles vorbereitet für den Saison-Endspurt in der Bundesliga. Als erstes steht das ewigjunge Derby zwischen Schalke und Dortmund auf dem Programm.



Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ist das Spiel live in voller Länge zu sehen. Für manch einen Fan ist dieses Spiel wichtiger als die Meisterschaft. Bei Schalke gegen Dortmund geht es um die Vorherrschaft im Ruhrpott. Weit über dessen Grenzen hinaus erhitzt das Derby die Gemüter. Wer nicht auf Schalke dabei sein kann, hat am Samstag ab 15.15 Uhr exklusiv die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.