16-jährige Marie jüngste "DSDS"-Gewinnerin aller Zeiten

And the winner is ... erst 16 Jahre alt. Die Schülerin Marie Wegener sicherte sich am vergangenen Abend den Sieg bei "DSDS".



Die 16-jährige Marie Wegener ist zum Sieger der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewählt worden. Sie setzte sich am Samstagabend im Finale der 15. Staffel gegen Michael Rauscher (20), Janina El Arguioui (30) und Michel Truog (26) durch. Meldungen zu diesem Thema

Schiefsänger und Stimmakrobaten: RTL sucht den 15. "Superstar"

Wirrer "DSDS"-Auftritt: Das hat es mit Kandidat Diego auf sich

"DSDS": RTL gibt Startschuss für Superstar-Suche

Die Schülerin aus Kaarst ist damit die bisher jüngste Siegerin der Castingshow. Sie bekam von den Fernsehzuschauern die meisten Stimmen und kann sich nun über einen Plattenvertrag und 500 000 Euro freuen. Im Finale sangen die Kandidaten jeweils zwei Lieder, darunter einen extra für sie komponierten Song. Marie Wegeners Titel "Königlich" stammt aus der Feder von Chefjuror und Musikproduzent Dieter Bohlen (64), der sie als "Wunderkind" bezeichnete. Jury-Kollegin Carolin Niemczyk (27) von der Band Glasperlenspiel nannte sie eine "Gefühlskönigin".