17-Jähriger wirbt in Buch für Lernen mit Social Media

Mit Instagram und Snapchat spielend lernen - für viele Jugendliche klingt das wohl sehr verlockend. Ein 17 Jahre alter Österreicher veröffentlicht nun ein Buch mit entsprechenden Tricks. Sein Motto: Die Schüler sind schon digitalisiert, die Lehrer aber noch nicht.



Das Lernen mit Karteikarten ist vor allem beim Vokabeltraining eine beliebte Methode. Ein Stapel für die Wörter, die man schon kennt, einer für die kniffligen, einer für die völlig unbekannten. Benjamin Hadrigan hat versucht, diese und weitere klassische Lerntechniken in die bei Jugendlichen besonders beliebten Social-Media-Kanäle zu übertragen. Am heutigen Samstag erscheint nun sein Buch "#Lernsieg", in dem er zum erfolgreichen Pauken mit Snapchat, Instagram und Whatsapp aufruft - und das Schulsystem scharf kritisiert.



"Ich habe selbst angefangen, mit Karteikarten zu lernen. Aber ich hab einzelne dann immer wieder verloren", erzählt Hadrigan bei einem Treffen in Wien. Daher machte der 17 Jahre alte Österreicher künftig Fotos der Karten und lernte mit seinem Smartphone. Bei Instagram erstellte er später gesonderte Zugänge zum Lernen, die Fotos packte er in die sogenannten Storys. So wechseln sich die wichtigen Fragen und die passenden Antworten auf dem Bildschirm ab und Hadrigan kann sie durchklicken, bis er sie sich merken kann. Aus seiner Sicht wird so das Lernen an die Bedürfnisse und den Alltag der Schüler angepasst. Und der spielt sich eben viel bei Instagram und Co. ab.



"Die Schüler sind schon längst digitalisiert. Die Lehrer aber noch nicht", sagt Hadrigan, der nicht wie ein 17-Jähriger auf dem Weg zum Abitur rüberkommt, sondern eher wie ein hochgradig motivierter BWL-Student im vierten Semester. Er redet sehr schnell und ohne Pausen, seine Kritik trägt er mit Verve vor. "Es wird einem in der Schule zumindest in Österreich nicht gezeigt, welcher Lerntyp man ist und welche Lerntechniken es gibt", sagt Hadrigan. Nach einem schlechten Jahr am Gymnasium habe er sich das letztlich selbst beigebracht.