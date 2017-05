2. Bundesliga: Top-Reichweite am 33. Spieltag auf Sky

Mit dem 33. Spieltag der 2. Bundesliga konnte sich Sky Sport HD über Rekordwerte freuen. In der Zielgruppe schaffte es der Sender auf einen Marktanteil von 8,9 Prozent.



Der 33. Spieltag der 2. Bundesliga hat Sky Sport HD Rekordwerte beschert. Insgesamt 730.000 Zuschauer schalteten für die neun parallel angesetzten Partien des 33. Spieltags ein, wie der Pay-TV-Anbieter am Montag mitteilte.