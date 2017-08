2. Bundesliga: Zweiter Spieltag am Wochenende live auf Sky

Alle Spiele des zweiten Spieltags der 2. Bundesliga sind an diesem Wochenende live und exklusiv bei Sky zu sehen. Am Freitagabend sogar im Free-TV.



Schon am letzten Wochenende sorgte der Start der 2. Bundesliga für Traumquoten. An diesem Wochenende will Sky diese guten Zahlen beibehalten, dafür werden alle neuen Begegnungen des zweiten Spieltages live und exklusiv übertragen. Auf Sky Sport News HD gibt es dann am Freitag ab 22.30 Uhr und am Sonntag ab 19.30 Uhr die ersten Free-TV-Highlights der Partien zu sehen.