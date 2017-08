2. Bundesliga beschert Sky Allzeitrekord

Der erste Spieltag der 2. Bundesliga auf Sky war der reichweitenstärkste aller Zeiten. So sahen insgesamt 1,73 Millionen Zuschauer (Z3+) zu. Das sind 53 Prozent über Vorjahresstart der zweiten Liga.



Der Start der 2. Bundesliga an diesem Wochenende war für Sky eine ganz besondere Zeit. Immerhin konnte der 1. Spieltag trotz der hochsommerlichen Temperaturen extrem hohe Einschaltquoten verbuchen. So folgten insgesamt 1,73 Millionen Zuschauer (Z3+) den Partien linear an den heimischen Bildschirmen von Freitag- bis Montagabend. Er war damit der reichweitenstärkste Saisonstart der 2. Bundesliga auf Sky aller Zeiten. Die Reichweiten lagen um 53 Prozent über dem Vorjahresstart.