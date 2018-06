2. Staffel "Better Things" bei EntertainTV gestartet

Die Geschichten rund um das Leben von Sam Fox und ihrer Familie gehen in eine neue Runde. Bei EntertainTV ist der Startschuss für die zweite Staffel "Better Things" gefallen.



Seit diesem Donnerstag stehen zehn neue Episoden "Better Things" für EntertainTV-Kunden zur Verfügung. Damit geht die Serie der beim IPTV-Angebot der Deutschen Telekom in die zweite Staffel. Im Oktober 2017 feierte das Comedy-Programm bei dem Sender mit den ersten Folgen Premiere.