2. Staffel "Sneaky Pete" bald auf Amazon Prime Video

"Sneaky Pete" geht bei Amazon Prime Video in die zweite Staffel. In den neuen Episoden der Dramaserie gerät Hochstapler Marius ins Fadenkreuz zwielichtiger Erpresser.



Wie Amazon ankündigte, feiert die zweite Staffel der Eigenproduktion "Sneaky Pete" am 9. März Premiere bei dem Streaminganbieter. In der Drama-Serie sind Schauspieler wie Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Margo Martindale, Peter Gerety, Libe Barer und Shane McRae zu sehen.