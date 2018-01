2. Staffel "Tannbach": "Schicksal eines Dorfes" im ZDF

In Kürze zeigt das ZDF drei neue Folgen der Serie "Tannbach - Schicksal eines Dorfes". Damit setzt sich die gleichnamige Geschichte aus dem Jahr 2015 fort, die die Zuschauer zurück in die 60er Jahre versetzt.



Die Geschichte von "Tannbach" geht weiter: Das ZDF greift die Erzählungen von 2015 auf und setzt die Geschichte vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs fort. Ab 10. Januar zeigt der Sender drei neue Folgen der zweiten Staffel.