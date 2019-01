2. Staffel von "Marvelous Mrs. Maisel" startet bald auf Prime

Ab Mitte Februar startet die zweite Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Prime Video auch auf Deutsch. Die englische Originalfassung ist für Prime-Mitglieder bereits bei Amazons Streaming-Service verfügbar.



Und so geht’s in der neuen Staffel weiter: Trotz ihres Erfolgs im Gaslight hat Midge Maisel (Rachel Brosnahan) weiterhin mit den Folgen ihres Aufeinandertreffens mit Sophie Lennon zu kämpfen. Ihr Weg an die Comedy-Spitze ist steiniger und nervenaufreibender denn je.