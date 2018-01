20 Euro für Sky – illegales Angebot stillgelegt

Für rund 20 Euro im Monat konnte über eine illegale Plattform das Angebot von Sky in ganz Europa genutzt werden. Nun hat Europol dem ein Ende bereitet.



Schon am 11. Januar wurde eine kriminelle Gruppe aufgelöst, die im großen Stil ein illegales IPTV-Streaming-Angebot betrieb. Die Ermittlungen wurden von der zypriotischen Polizei, der griechischen Polizei, dem niederländischen Finanzermittlungs- und Geheimdienst (FIOD) und der Abteilung für Computerkriminalität der bulgarischen Polizei durchgeführt. Die Koordinierung lag bei Europol und sie wurde von Mitgliedern der Allianz für audiovisuelle Antipiraterie (AAPA) unterstützt.