20 Jahre Amazon in Deutschland

Der international operierende Online-Versandhändler ist laut Forbes mit deutlichem Abstand das erfolgreichste Digitalunternehmen der Gegenwart. Auch in Deutschland kann das Unternehmen auf eine mittlerweile 20 Jahre lang währende Erfolgsgeschichte zurückblicken.



Es fing alles klein an: Am 15. Oktober 1998 verzeichnete Amazon.de seine erste Bestellung. Ein Software-Lehrbuch in englischer Sprache wurde daraufhin aus dem ersten deutschen Standort in Regensburg versandt. Seither hat sich allerdings einiges getan: Mit 18.000 Mitarbeitern und 300 Millionen bestellbaren Artikeln allein in Deutschland ist Amazon nicht nur hierzulande zu einem Konzern beispielloser Größe aufgestiegen.