20 Jahre "Big Brother"

Am 16. September 1999 wurde TV-Geschichte geschrieben. Das Reality-TV trat in Form von "Big Brother" auf die Bildfläche und veränderte die internationale Fernsehlandschaft.



Anhand von großen Jubiläen lässt sich regelmäßig feststellen, wie alt man geworden ist. An diesem Montag ist es der Reality-TV-Urvater "Big Brother", der anhand seines 20. Jubiläum verdeutlicht, dass der Start der skandalumwitterten Show in den Niederlanden mittlerweile zwei Dekaden her ist.