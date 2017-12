20 Jahre Flachbildfernseher

Es war die Zeit von Tamagotchis, den Backstreetboys und das letzte Weihnachten, das Helmut Kohl im Bonner Kanzlerbungalow verbrachte. Die Rede ist von 1997 und allein die gewählten Worte verdeutlichen, wie weit her diese Zeit heute scheint.



Es begab sich auf der CeBIT '96, dass der niederländische Elektronik-Riese Philips - nicht zum ersten Mal in der Geschichte Unterhaltungselektronik - mit einer Messeneuheit um die Ecke kam, die die Leute zu begeistern wusste. Und zwar mit einer Bildschirmtechnologie, die TV-Geräte vom platzfressenden Wohnzimmer-Interieur samt dazu passendem Möbelstück, zu einem kaum 10 Zentimeter tiefen (Bewegt-)Bilderrahmen verwandelte.