20 Jahre ISS: Und es ward Licht!

Vor 20 Jahren legten die Vorgänger von Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation den Lichtschalter um. Es war der Beginn einer überaus erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit. Zumindest bis jetzt.



Es war ein kleiner Schritt für die beiden Raumfahrer, aber ein großer für die internationale Kooperation im All. Denn vor 20 Jahren betraten der Kosmonaut Sergej Krikaljow und sein amerikanischer Kollege Robert Cabana erstmals die ersten Bauteile, die heute das Kernstück der Internationalen Raumstation ISS bilden. Mit dem heutigen Weltraumprojekt hat der kleine Rumpf nur wenig zu tun - aus zwei Teilen ist inzwischen ein Raum so groß wie ein Fußballfeld geworden.



Heute ist die ISS eine hochkomplexe und gut ausgerüstete Weltraum-WG, in der zurzeit der deutsche Astronaut Alexander Gerst mit fünf Kollegen lebt. Am 10. Dezember 1998 war das noch ganz anders. Krikaljow und Cabana schwebten Hand in Hand als erste Menschen mit Taschenlampen durch die Luken der ISS. "Das war ein historischer Moment", sagte der Ex-Kosmonaut Krikaljow einmal in einem Interview. Erst wenige Woche zuvor war das erste Modul in den Orbit geschossen worden.