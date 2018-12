20 Jahre MP3-Player: Das hat sich verändert

Vor 20 Jahren feierte der MP3-Player sein Debüt. Was folgte, war eine völlig neue Medienkultur und ein bisher unbekannter Markt. Stecken wir mittlerweile im Untergang des kleinen Geräts?



Nachdem der MP3-Player 1998 zuerst in den USA den Markt bereicherte, schaffte er es ein Jahr später auch nach Deutschland. Somit wird das kleine Audio-Gerät nun 20 Jahre alt. Das Kompressionsverfahren MP3 veränderte einst die Medienkultur.