20 Jahre "Quer" im Bayerischen Rundfunk

Seit Ende Februar 1998 strahlt der Bayerische Rundfunk (BR) das wöchentliche Magazin "Quer" mit dem Kabarettisten Christoph Süß aus. Der Nachfolger der Jugendsendung "Live aus dem Alabama" / "Live aus dem Schlachthof" läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr auf dem BR.



Am 1. März blickt "Quer" mit einer Jubiläumssendung auf die letzten 20 Jahre zurück. Daneben wird das Jubiläum im Internet unter www.br.de/quer sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/quer begangen. Einen Monat später gibt es dann noch am Sonnabend (7. April) eine "Quer"-Nacht auf ARD-alpha.