20 Jahre "heute - in Europa"

Das einzige werktägliche Europamagazin im deutschen Fernsehen blickt sechs Wochen vor der Europawahl auf 20 Jahre aktuelle Berichterstattung zurück.



Diesen Freitag (12. April) feiert "heute - in Europa" um 16 Uhr seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass geht das Magazin der Frage nach, wie sich Europa in den letzten 20 Jahren verändert hat.