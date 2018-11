20-jähriges Jubiläum: Wie tickt die Generation "Galileo"?

Die Vorabend-Institution von ProSieben mit Aiman Abdallah feiert runden Geburtstag und hebt nebenbei auch noch ein Print-Magazin aus der Taufe.



Bereits seit 20 Jahren gibt es "Galileo" im Vorabendprogramm von ProSieben und gehört beim Privatsender längst zu den Kernstücken des Senderrepertoires. Die Erstausstrahlung der Sendung jährt sich an diesem Freitag, 30. November, zum zwanzigsten Mal.