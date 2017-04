20 weitere Länder setzen auf DAB Plus

Hierzulande können schon 96 Prozent der Haushalte DAB Plus empfangen. Aber auch in anderen Ländern scheint das Interesse groß zu sein. Laut WorldDAB kommen schon bald 20 weitere Nationen hinzu.



Rund um den Globus schreitet die Verbreitung von DAB Plus voran. Die Marke liegt mittlerweile bei 53 Millionen verkauften Empfangsgeräten weltweit. Nach und springen nun immer mehr Länder auf den DAB-Plus-Zug auf.