200 Folgen - "Soko Stuttgart" feiert Jubiläum

Leiche am Anfang, falscher Verdacht in der Mitte, Aufklärung am Schluss. Neu ist das Schema von Krimis wie der "Soko Stuttgart" nicht. Doch das tut ihrem Erfolg keinen Abbruch.



Die Stuttgarter Soko-Kommissare sind keine Anfänger, in der an diesem Donnerstag ausgestrahlten Jubiläumsfolge "Durchgeknallt" ermitteln sie zum 200. Mal. Seit 2009 läuft die Soko donnerstags um 18 Uhr im ZDF. Der Schwaben-Krimi ist das Nesthäkchen der Soko-Familie - das bleibt allerdings nicht mehr lange so. In Kürze kommen Sokos aus Hamburg und Potsdam hinzu.