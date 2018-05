200. Geburtstag von Karl Marx: Precht und Gysi im Gespräch

Dieses Jahr wäre Karl Marx 200 Jahre alt geworden. Anlässlich dessen diskutieren Gregor Gysi und Richard David Precht im ZDF: Ist Marx noch aktuell?



Karl Marx' Geburtstag jährt sich dieses Jahr zum 200. Mal. Doch ist er heute nicht aktueller denn je? Unter dieser Fragestellung empfängt der Philosoph Richard David Precht den "Linke"-Politiker Gregor Gysi. Das Gespräch wird am Sonntag um Mitternacht im ZDF ausgestrahlt.