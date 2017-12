2017: Mehr Zuschauer für Dokukanal ZDFinfo

Wissens-Dokus im "Fernsehen zum Mitreden" sind bei jüngeren Zuschauern weiter gefragt: ZDFinfo erreicht in diesem Jahr bei den Zuschauern gesamt einen Marktanteil von 1,2 Prozent – und steigert seinen Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen auf 1,3 Prozent.



2016 lag der Marktanteil in dieser Zielgruppe bei 1,2 Prozent, informierte das ZDF am Donnerstag. ZDFinfo startete 2011 mit 0,1 Prozent Marktanteil und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Die Wissensvermittlung soll auch in Zukunft der Markenkern des Digitalkanals sein, der mit langen Dokumentationsstrecken aus den Bereichen Zeitgeschichte, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft erfolgreich ist.