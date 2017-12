2017 ist zum Lachen: Satirische Jahresrückblicke in ARD und ZDF

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wieder einmal gibt es zwölf bewegte Monate, auf die es zurückzublicken gilt. Gut, dass es Dieter Nuhr und Oliver Welke gibt.



Es war zwar "Nuhr" 2017, aber dennoch Grund genug für den Kabarettisten, ein Fazit zu dem Jahr zu ziehen, das von Trump bis zu einer nicht zustandegekommenen Jamaika-Koalition so wirklich alles zu bieten hatte. Doch will sich Dieter Nuhr davon nicht die Laune verderben lassen und stattdessen das Jahr mit einem Lachen beenden.