2018: Das sind die Streaming Top Ten der Deutschen

Neftlix, Prime Video, Maxdome und andere Streaminganbieter bereiten dem etablierten TV schon lange Kopfzerbrechen. Doch welche Serie und Filme haben denn die Deutschen im Jahr 2018 am meisten gestreamt.



Dank der VoD-Ratings von Goldmedia stehen die diesjährigen meist gestreamten Filme und Serien auf Netflix, Prime Video, Maxdome und Co. fest. Dabei kommt die erfolgreichste Serie auf 231 Millionen Views. Das sind fast 40 Prozent mehr als die zweitplatziere Serie in den Streaming Top Ten der Deutschen. Bei den Filmen sieht es genauso aus. Wobei hier der erstplatzierte fast doppelt so viele Views bekam wie der zweitplatzierte Film. Doch nun wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen.

Meldungen zu diesem Thema

Netflix: Neue Hauptrolle für Bjarne Mädel

Nach ABC-Ende: Channing Dungey heuert bei Netflix an

Amazon Prime Video: "Pastewka" geht in die 9. Staffel



Streaming Top Ten der Serien

231 Millionen Views: The Big Bang Theory (alle bekannten Plattformen) 167 Millionen Views: The Walkind Deas (alle bekannten Plattformen) 126 Millionen Views: Tote Mädchen lügen nicht (Netflix) 121 Millionen Views: Haus des Geldes (Netflix) 112 Millionen Views: Lucifer (alle bekannten Plattformen außer Netflix)* 110 Millionen Views: Riverdale (Netflix) 106 Millionen Views: Orange Is The New Black (Netflix) 92,8 Millionen Views: Pretty Little Liars (alle bekannten Plattformen) 92,8 Millionen Views: Suits (alle bekannten Plattformen) 92,7 Millionen Views: Greys Anatomie (alle bekannten Plattformen)

Streaming Top Ten der Filme

18,1 Millionen Views: Baywatch (Kinoproduktion) 9,81 Millionen Views: The Kissing Booth (Netflix) 8,69 Millionen Views: Thor: Ragnarok (Kinoproduktion) 8,5 Millionen Views: Jumanji: Wecome To The Jungle (Kinoproduktion) 7,03 Millionen Views: Bright (Netflix) 6,62 Millionen Views: Vaiana (Kinoproduktion) 6,36 Millionen Views: Fifty Shades of Grey (Kinoproduktion) 6,36 Millionen Views: Spider-Man: Homecoming (Kinoproduktion) 6,1 Millionen Views: Er ist wieder da (Kinoproduktion) 6,1 Millionen Views: The Avengers (Kinoproduktion)

Interessanten ist, dass fast die Hälfte der Top Ten Produktionen von Netflix stammen. Prime Video und die Anderen schaffen es nicht in diese Charts. Die zwei erfolgreichsten Serien stammen allerdings aus dem guten alten linearen TV-Programm.* Die vierte Staffel "Lucifer" wird nicht mehr von Fox, sondern von Netflix produziert. In Deutschland ist sie 2019 allerdings wieder bei Prime Video zu sehen.Hier fällt auf, dass die Charts ganz klar von den klassischen Kinoproduktionen beherrscht werden. Allerdings ist der Erfolg von zwei Netflix-Filmen nicht zu verachten, zumal der Streamingdienst in diesem Bereich gerade extrem hohe Investitionen tätigt.