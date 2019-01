2019 fast doppelt so viele Folgen "Nuhr im Ersten" - Start heute

"Nuhr im Ersten" startet diesen Donnerstag in eine neue Staffel. Bei der Show von und mit Dieter Nuhr wird sich 2019 einiges ändern.



Der ehemalige "Satire Gipfel" mutierte über die Jahre zur Nachwuchs-Comedyshow mit altgedienten Humor-Veteranen - unter anderem Ingo Appelt - als Zugpferden. Und da das Konzept der seit 2014 nach seinem Moderator "Nuhr im Ersten" betitelten Sendung so gut aufzugehen scheint, werden künftig sogar 17 anstatt neun Sendungen im Jahr ausgestrahlt.